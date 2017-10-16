Доработать модуль по генерации мета-тегов

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка183 просмотра

Нужно Доработать модуль по генерации мета-тегов для сайта 1kovka.ru 

Сайт на joomla 2.5 + VirtualMart 2.6 

ТЗ прикреплено (а также показаны ошибки, которые выдаются при сохранении модуля) 

Оплата только Яндекс деньгами! Оплата только после исполнения. 

Срок исполнения 1-2 дня. 

Заранее спасибо!

Joomla
8 лет назад
pvlisn
39 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров