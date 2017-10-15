Нужен программист DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки140 просмотров

Нужен толковый программист DLE для доработки сайта: добавление новых модулей, изменение структуры.

DLE
8 лет назад
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Елена 
53 года
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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