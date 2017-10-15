JOOMLA_K2_ALPHAUSERPOINTS - вывести в K2 ссылку на страницу в ALPHA

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки180 просмотров

Есть страница пользователя в K2. Нужно на этой странице разместить ссылку на профиль в компоненте ALPHAUSER POINTS данного пользователя. 

8 лет назад
Nabla
38 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

StVolZen
45 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$3
1 день
Владимир быстро решил задачу - уже во второй раз. Рекомендую.
Второй раз доволен сотрудничеством. Четкое ТЗ, быстрая оплата после приемки.

Заявки фрилансеров

StVolZen
45 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад