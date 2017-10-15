Подключить платежные системы, фото, текст, подготовить сайт для работы
JOOMLA_K2_ALPHAUSERPOINTS - вывести в K2 ссылку на страницу в ALPHA
Есть страница пользователя в K2. Нужно на этой странице разместить ссылку на профиль в компоненте ALPHAUSER POINTS данного пользователя.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $3
На сайте есть код CSS. При нажатии на кнопку "загрузить файл" и после выбора файла - кнопка "загрузить файл" должна убираться. Сейчас она не убирается. Файл выбирается, но кнопка все равно остается. Нужно сделать так, ...Завершен8 лет назад
Нужен функционал подобный этому сайту vcv. ru, желательно на Joomla 2.5. Посетители могут регистрироваться и пройти на сайте тестирование, записав свои ответы на видео, время на каждый ответ ограничено. Админ может создавать новые ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Установил нужные модули для Wordpress. Простой каталог автомобилей на Вордпресс. Этот модуль может делать вывод на отдельную страницу своей информации. Так вот он выводит просто текст записи, а запись содержит фото, ...Завершен8 лет назад
Есть ТЗ - https://docs.google.com/document/d/18D44N3gsxQnfz3p-FSWqiBCjEa2_Opc2D1XJMlt0RWQ/edit?usp=sharing Нужна оценка по срокам и стоимости. Задача срочная.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте Есть новости в черновиках wordpress, нужно их опубликовать сегодняшней датой, и создать ЧПУ на английском из названия статейЗавершен8 лет назад
- $10
У меня сделаны кастомно Вопросы и Ответы. В разделе вопросы и ответы заголовок вопроса подгружается из названия статьи. Надо чтоб я мог сам его задавать. Напишите скайп, покажу подробнее.Завершен8 лет назад
Нужно настроить главное меню, нижнее меню. Полностью иерархию переходов и страниц по схеме Главная страница-раздел1-подразделы(30-40 страниц) примерно как тут http://www.vesveter.ru/Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $130
Доработать нужно нскпрокат.рф/ на joomla 1) Добавить уникальное торговое предложение и оформить это визуально; 2) Добавить "наши преимущества" с сайта: nskprokat.ru/ и оформить в подобном стиле 3) Функция обратного звонка "CALL ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
Нужно сделать 2 правки. 1) Размещаю 2 или более фото на странице, они размещаются друг под другом, а мне надо по горизонтали. Разместил в таблице, но тогда в адаптивной версии показывается всего ...Завершен8 лет назад