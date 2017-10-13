Сайт видео тестирование.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки182 просмотра

Нужен функционал подобный этому сайту vcv. ru, желательно на Joomla 2.5.

Посетители могут регистрироваться и пройти на сайте тестирование, записав свои ответы на видео, время на каждый ответ ограничено.

Админ может создавать новые тесты и просматривать записи ответов.

Joomla
8 лет назад
dominions
Дмитрий 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров