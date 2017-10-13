Перенос сайта на Джумла - высокая оплата

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт20 заявок345 просмотров

Ищу программиста на Джумла для переноса сайта. Сайт важный и посему новички не устроят, нужен программист владеющий Джумла и имеющий большой опыт работы на ней.

Joomla
8 лет назад
Mudrez
Игорь 
54 года
15 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров