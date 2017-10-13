Установить ВОРДпресс + шаблон на хостинг

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  2. Системы управления (CMS)
Завершен8 заявок228 просмотров

Разумеется на домен. Просто установить последнюю версию русскую)Хостинг - выделенный сервер. Писать адекватные цены, так как делов на 20 минут 

WordPress
8 лет назад
belvik
33 года
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
17 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$3
1 день
Отличная работа, все быстро и как нужно)
Спасибо Виктории за приятную работу. Все прошло отлично!

Заявки фрилансеров

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

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