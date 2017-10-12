Доработки фильтра на SimplaCMS

См. ссылки в приложении

1. Нужно после установки галочки отправлять пользователя на страницу с результатами уже прокрученными до этого фильтра (скрин в приложении)

2. Сделать фильтр по количеству цветов (это должен быть бегунок от и до - скрин в приложении).

Товары, для которых количество цветов не указано, должны выводиться при любом значении фильтра

Должна быть кнопка "Сбросить" фильтр

Фильтр должен корректно отключаться в админке по этой кнопке: http://joxi.ru/n2YvMDptjnyPvA?d=1

Фильтр должен срабатывать через небольшое время после установки, как это делает фильтр по брендам

Фильтр должен нормально двигаться на телефонах и планшетах пальцем

Фильтр нужно вывести также в двух шаблонах

3. Нужен фильтр по сюжетам

Сюжеты в нашем случае будут указаны в свойстве "Сюжет"

Значений может быть несколько, разделяются запятой

Справку по этому полю нужно вывести в админке под свойствами в виде памятки

Фильтр нужно вывести также в двух шаблонах

Внешний вид фильтра такой же, как у стандартного фильтра

4. Дополнительная задача к п. 3

Возле каждого сюжета в скобочках должно быть количество товаров, относящихся к этому сюжету (запросов должно быть минимум) - желательно кэшировать

Вообще ищу постоянного исполнителя (программиста) для выполнения работ по сайту. Задач много!

Опыт работы с этой CMS обязательно