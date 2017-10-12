Opencart 2.1.0.2 переделать блок "Рекомендуемые товары" Мой сайт (продаю детали для бытовой техники) Мой нестандартный шаблон Хочу вывести информацию об аналогах товара в карточку товара. ...
Перенести адаптивный дизайн сайта с Битрикс на Insales
Нужно перенести адаптивный дизайн сайта с 1с-битрикс на конструктор сайтов insales.ru. Там это можно сделать, я уточнял у них. Заявки принимают только если вы уже работали с шаблонами insales.ru.
Указывайте сразу сроки и цену.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Opencart 2.1.0.2 создать в закладке товара список с поиском Если взглянуть в магазин 1 или магазин 2 во вкладке "Модели" есть небольшого размера список с поиском именно по этому списку, хочу такой же ...Закрыт7 лет назад
Сайт на битриксе. То есть нужны фрилансеры, которые уверено работают с битриксом. Вот сайт, на котором будет много страниц переделано в лендинги. http://cr14096.tmweb.ru/ Сайт еще не опубликован Каждое превью будет ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Необходимо сделать функционально действующим сайт www.olivia-shop.ru Делали сайт на php shopcms залит на хостинг frozy.com при создании категорий и товара исчезает русский шрифт. Слабо знаком с shopcms поэтому копаться нет времени! Жду предложения ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо создать информационный сайт донор, на платформе WP для прохождения модерации в Гугл Адсенс. Тема произвольная( обсуждается), оформление минималистическое(никаких шедевров не нужно) основное требование: должно быть название, рабочая навигация, меню, все кликабельное должно функционировать. ...Закрыт7 лет назад
Необходимо сделать правки на wordpress. В дальнейшем постоянно будет доработки по сайту.Системы управления (CMS)15 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть готовый сайт на joomla, там надо добавить одну рубрику, детали в личку. Работа срочная, потом надо будет еще несколько правок сделатьСистемы управления (CMS)5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $50
Нужно натянуть готовую верстку на магазин на движке Shop-Script 7. Пишите только если в портфолио есть работы на основе данного движка.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Доброго времени суток уважаемые фрилансеры. Задача стоит такая: Настроить и доработать функционал проекта на WordPress. Необходимо создать сайт - систему интернет-бронирования жилья (по функционалу похож на booking.com). Есть подробное техническое задание с описанием ...Системы управления (CMS)25 заявокЗакрыт7 лет назад
- $20
Есть портфолио http://petr-panda.pro/#portfolio - в нем ценно только одно - оно открывает с помощью pretty photo скрины на полный размер ( смотрите второй вверху справа пример "555555555555".) Не устраивает: ...Закрыт8 лет назад