Перенести адаптивный дизайн сайта с Битрикс на Insales

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Закрыт1 заявка164 просмотра

Нужно перенести адаптивный дизайн сайта с 1с-битрикс на конструктор сайтов insales.ru. Там это можно сделать, я уточнял у них. Заявки принимают только если вы уже работали с шаблонами insales.ru.

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8 лет назад
androgin
45 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров