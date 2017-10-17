androgin

Александр androgin

 
43 годаРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
8
безопасных платежей

  • Попощь с отправкой емейл по холодной базе

    Отправка емейл по холодной базе. Подобрать (при необходимости - настроить) оптимальный способ отправки емейл рассылок по холодной базе предприятий. Условие - максимальная доставляемость в папку ВХОДЯЩИЕ. Сервисы типа mailchimp, sendpulse, unisender и тд НЕ подходят.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Устранять косяки сайта на WordPress

    1. На главной странице https://alfa-design.su и на странице https://alfa-design.su/portfolio_pro/ при клике на ссылку СМОТРЕТЬ ЕЩЁ ПРОЕКТЫ http://joxi.ru/1A5O88nTDg058m должны подгружаться еще фото проектов с названиями, а подгружаются только названия (без фото). Проблема появилась после переноса сайта ...

    WordPressСайт на WordPressAndroid
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Нарисовать логотип

    $7

    Нарисовать новый логотип сайта https://alfadesign.su  Вместо "ALFA DESIGN" надо нарисовать "Студия дизайна Александра Коновалова".   Шрифт должен быть как будто красиво написанный от руки (а ля Пушкин писал). Но при этом понятный и хорошо читаемый, в том числе ...

    Логотипы и Знаки26 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нарисовать оформление тарифных планов

    $7

    На примере этого оформления 4 тарифных планов надо сделать картинку для 3 тарифных планов в цветовой стилистике сайта. Текст прилагаю в excel-файле. Предоставить JPG и исходник PSD (для самостоятельной замены текста в дальнейшем, каждый текст должен быть ...

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработать проект на Symfony, Разработать сайт на Symfony

    $5000

    Здравствуйте! Мы специализируемся на экскурсионных турах в один город, с проживанием. Туров относительно не много, поэтому мы хотим чтобы весь функционал управления турами, заказами, гостиницами и сайтом был встроен в наш бэкэнд. В бэкэнде нам нужен минимально ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Перенести сайт с ModX Evo на Revo

    ModX Evolution 1.3.3.  Перенести сайт arma500.ru с EVO на REVO, сохранив всю структуру, урлы, шаблон, [b]товарную базу[/b], внешний вид и тд.  Обязательно сразу укажите стоимость (или диапозон стоимости) и сроки работы!!! Заявки без примерной стоимости считаю СПАМом ...

    MODX
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Добавить контент на UMI CMS

    $20

    Вы должны прекрасно разбираться в UMI CMS на уровне контент-менеджера. Надо добавить контент для сайта агентства недвижимости в UMI CMS (новости, добавить/заменить фото, добавить новые объекты и подобъекты, создать виртуальные копии ряда объектов и перенести ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Обновить товарную базу на OcStore из прайс-листа Мегагрупп

    Есть магазин-клон на ocStore 2.3.0.2.3. И есть выгрузка прайс-листа из основного магазина на Мегагруппе https://dropmefiles.com/HknNP Надо сделать: 1. Товары, которые есть в магазине и есть в прайс-листе - обновить им ТОЛЬКО цены из прайс-листа. Цены для товаров ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Правки сайта на js-фреймворке Angular

    Сайт на Ангуларе под управлением Битрикс. Есть исходники Ангулара.  Надо сверстать новую страничку (исходники в формате PSD тут https://yadi.sk/d/YX4uHK-d9R8Uzg ) и разместить на сайте.  СРОЧНО! Поэтому сразу указывайте, пожалуйста, стоимость работы (плюс-минус) и ваши контактные данные (лучше телефон ...

    Angular
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Настроить РК в Яндекс.Директ и Гугл.Эдс для строительной лаборатории

    Для сайта строительной лаборатории (испытание на прочность/плотность/морозостойкость/влажность/коэффициент уплотнения/определение марки - бетона, грунта, песка, щебня и других строительных материалов) требуется настройка РК в Директе и Гугл.Эдс. На поиске для СПБ, РСЯ на СПБ. Я не клиент, я посредник, ...

    Контекстная реклама52 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн и верстка лендинга

    Есть прототип сайта на бумаге. Исходя из этого нужно задизайнить и сверстать красивый лендинг. Пожалуйста, в комментариях сразу указывайте цену (плюс-минус) и ссылку на портфолио ваших аналогичных работ. Без этой информации все заявки отправляю в СПАМ. Оплата ...

    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Починить выгрузку в UMI CMS из фида Top&Lab

    Есть сайт агентства недвижимости на UMI CMS, туда подгружается фид всех новостроек города из сервиса Top&amp;Lab (в формате яндекс.недвижимости). Выгрузка перестала работать, надо починить. Неизвестно фид импортируется на сайт через саму UMI CMS или через самописный ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Маленькие правки по сайту на js-фреймворке Angular

    Сайт https://goo.gl/usrQCX Админка на Битриксе, сайт сайт написан на js-фреймворке Angular. 1. Не отправляются письма из формы "Оставить отзыв" во вкладке контакты.  2. Не работают ссылки "СМОТРЕТЬ ФОТОГРАФИИ" (их там несколько - для каждого номера гостиницы предусмотрена своя ...

    Angular
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Натянуть HTML-шаблон на древний Modx 1.3.3

    Для сайта https://bit.ly/2CUToQ3 выбрать схожий с текущей структурой сайта HTML-шаблон (адаптивный, кроссплатформенный, CSS3, HTML5 - выбирать можно тут https://themeforest.net/category/site-templates ), согласовать со мной шаблон и натянуть его на CMS MODX 1.3.3 (обновлять MODX не хочу, т.к. ...

    HTMLMODX
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разобраться с GooruCms

    Сайт [url=https://bit.ly/2y6SQEm]bit.ly/2y6SQEm[/url] на GooruCMS, не обновлялся 2 года.  Сейчас разработчик CMS уверяет что надо обязательно обновляться ([url=http://goorucms.ru/version-history/]история обновлений CMS[/url]). И заламывает втридорого.  Задача – разобраться нужно ли действительно обновляться или сайт может и без обновлений работать. И если обновляться ...

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Обработка фотографий для интернет-магазина

    $4

    Нужно обработать большое количество фотографий (более 5000 штук).  [b]Цена 4 рубля за 1 готовый фотоколлаж, без торга.[/b] Мы можем предоставлять от 200 и более фото в сутки. Я присылаю по 2 фото товара (фото одного и того же ...

    Обработка фотографий43 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Настройка MAILFROM, DKIM, SPF для рассылки на SendSay.ru

    Через TeamWiever (или любой аналогичный клиент) подключиться к моему компьютеру и через него произвести настройку. Пароли к панели регистратора доменов я не предоставлю. ТЗ от SendSay.ru: Настройка служебных заголовков, а также поддоменов для ссылок и изображений. За базу ...

    Системное администрирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Устранить косяки и довести до ума магазин на Битриксе

    1С-Битрикс: Управление сайтом 17.0.14 Малый бизнес Просьба ознакомиться с тех.заданиями и озвучить примерную стоимость работ и сроки. Без отзывов по работе с битриксом просьба даже не писать, не отвечу.

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Перенести адаптивный дизайн сайта с Битрикс на Insales

    Нужно перенести адаптивный дизайн сайта с 1с-битрикс на конструктор сайтов insales.ru. Там это можно сделать, я уточнял у них. Заявки принимают только если вы уже работали с шаблонами insales.ru. Указывайте сразу сроки и цену.

    Дизайн сайта
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад
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Отзывы фрилансеров
AlexGah
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
4 года назад
Устранять косяки сайта на WordPress
Было приятно работать с Александром - ответственный и коммуникабельный заказчик. Полностью понятные и доступные задачи по ТЗ. Моментальная оплата сразу после выполнения работы.
Разрабы сайта после адаптации шаблона с иностранного сайта не смогли устранить косяки с кроссбраузерностью и кроссплатформерностью. Потом я нашел фрилансера с кучей положительных отзывов - но он под вечер отказался со словами "проще все с нуля сделать, чем разбираться в этом мудреном коде". Алексей же всё сделал очень быстро, без лишних вопросов и без косяков (а то сейчас такие мастера что в одном месте чинят, в другом всё рушится). Было очень приятно работать!
Ответный отзыв
OSeth
34 годаКазахстан
6 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Добавить контент на UMI CMS
Хорошое ТЗ. Все возникшие по ходу работы вопросы решили быстро. Оплата сразу, причем в сумме учтена чуть большая, чем обговаривалось изначально сложность. Заказчика рекомендую!
Всё четко! Повезло что Вячеслав не просто контент добавлял в UMI CMS (это очень заумная системка), но и разобрался где какой шаблон надо поправить - вообщем, залез в код и там тоже вносил изменения. Я доволен. Рекомендую!
Ответный отзыв
Sect0R
Руслан 
37 летБеларусь
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Маленькие правки по сайту на js-фреймворке Angular
Отличный заказчик. Все данный были предоставлены вовремя, постоянно на связи.
Всё четко и по делу. Спустя неделю обратился т.к. показалось что обнаружил ошибку - Руслан всё быстро перепроверил и объяснил что это не ошибка, а это я сам напутал. Все ок.
Ответный отзыв
AlexGah
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
$13
10 баллов
6 лет назад
Подправить сайт на WordPress
Александр показал себя как отличный и адекватный заказчик с четкой постановкой задачи, постоянной коммуникацией и своевременной оплатой. Во время работы Александр прислушивался к моим рекомендациям, что не могло не радовать. Было интересно работать над проектом. Обязательно будем сотрудничать еще! Определенно рекомендую сотрудничать с ним!
Алексеем очень доволен. В wordpress разбирается на 5+. Я вообще сомневался обращаться к нему или нет, но всё прошло гладко! Поднял мне GooglePageSpeed с 35-40 до зеленого коридора 80-90! В предыдущий раз, когда я искал фрилансера для работы над интернет-магазином, мне пришлось сменить 3 или 4-х человек, прежде чем я нашел тех кто действительно разбирается и не косячит. Поэтому я последнее время очень скептично отношусь к работе фрилансеров, многим лишь бы денег заработать и послать тебя куда подальше. Халтура сплошная. Поэтому был приятно удивлен работой Алексея. Быстро и чётко!
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chesterkmr
Илья 
27 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Внести изменения в форму подписки на е-мейл рассылку
Благодарю за сотрудничество.Своевременная оплата без задержек.Буду рад по работать с вами еще !:)
В моём задании оказалось все намного сложнее, чем я изначально предполагал. Я думал там надо пару строчек на ходу заменить в коде, а там оказалось (и разработчик приложения подтвердил это) что надо с api интеграцию проводить. Илья всё сделал за ту же сумму что я указывал изначально, сам документацию нашел, без лишних вопросов. Большое ему спасибо! Всё четко. Рекомендую.
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