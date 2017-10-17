Разрабы сайта после адаптации шаблона с иностранного сайта не смогли устранить косяки с кроссбраузерностью и кроссплатформерностью. Потом я нашел фрилансера с кучей положительных отзывов - но он под вечер отказался со словами "проще все с нуля сделать, чем разбираться в этом мудреном коде". Алексей же всё сделал очень быстро, без лишних вопросов и без косяков (а то сейчас такие мастера что в одном месте чинят, в другом всё рушится). Было очень приятно работать!