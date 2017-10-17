Отправка емейл по холодной базе. Подобрать (при необходимости - настроить) оптимальный способ отправки емейл рассылок по холодной базе предприятий. Условие - максимальная доставляемость в папку ВХОДЯЩИЕ. Сервисы типа mailchimp, sendpulse, unisender и тд НЕ подходят.
Александр androginandrogin
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
1. На главной странице https://alfa-design.su и на странице https://alfa-design.su/portfolio_pro/ при клике на ссылку СМОТРЕТЬ ЕЩЁ ПРОЕКТЫ http://joxi.ru/1A5O88nTDg058m должны подгружаться еще фото проектов с названиями, а подгружаются только названия (без фото). Проблема появилась после переноса сайта ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
- $7
Нарисовать новый логотип сайта https://alfadesign.su Вместо "ALFA DESIGN" надо нарисовать "Студия дизайна Александра Коновалова". Шрифт должен быть как будто красиво написанный от руки (а ля Пушкин писал). Но при этом понятный и хорошо читаемый, в том числе ...Логотипы и Знаки26 заявокЗакрыт4 года назад
- $7
На примере этого оформления 4 тарифных планов надо сделать картинку для 3 тарифных планов в цветовой стилистике сайта. Текст прилагаю в excel-файле. Предоставить JPG и исходник PSD (для самостоятельной замены текста в дальнейшем, каждый текст должен быть ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт4 года назад
- $5000
Здравствуйте! Мы специализируемся на экскурсионных турах в один город, с проживанием. Туров относительно не много, поэтому мы хотим чтобы весь функционал управления турами, заказами, гостиницами и сайтом был встроен в наш бэкэнд. В бэкэнде нам нужен минимально ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт4 года назад
ТЗ составлено достаточно подробно. Поэтому прошу сразу указывать стоимость (плюс-минус) и сроки. Без этого заявки не рассматриваю.Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
ModX Evolution 1.3.3. Перенести сайт arma500.ru с EVO на REVO, сохранив всю структуру, урлы, шаблон, [b]товарную базу[/b], внешний вид и тд. Обязательно сразу укажите стоимость (или диапозон стоимости) и сроки работы!!! Заявки без примерной стоимости считаю СПАМом ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $20
Вы должны прекрасно разбираться в UMI CMS на уровне контент-менеджера. Надо добавить контент для сайта агентства недвижимости в UMI CMS (новости, добавить/заменить фото, добавить новые объекты и подобъекты, создать виртуальные копии ряда объектов и перенести ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Есть магазин-клон на ocStore 2.3.0.2.3. И есть выгрузка прайс-листа из основного магазина на Мегагруппе https://dropmefiles.com/HknNP Надо сделать: 1. Товары, которые есть в магазине и есть в прайс-листе - обновить им ТОЛЬКО цены из прайс-листа. Цены для товаров ...Закрыт5 лет назад
Сайт на Ангуларе под управлением Битрикс. Есть исходники Ангулара. Надо сверстать новую страничку (исходники в формате PSD тут https://yadi.sk/d/YX4uHK-d9R8Uzg ) и разместить на сайте. СРОЧНО! Поэтому сразу указывайте, пожалуйста, стоимость работы (плюс-минус) и ваши контактные данные (лучше телефон ...Закрыт5 лет назад
Для сайта строительной лаборатории (испытание на прочность/плотность/морозостойкость/влажность/коэффициент уплотнения/определение марки - бетона, грунта, песка, щебня и других строительных материалов) требуется настройка РК в Директе и Гугл.Эдс. На поиске для СПБ, РСЯ на СПБ. Я не клиент, я посредник, ...Контекстная реклама52 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть прототип сайта на бумаге. Исходя из этого нужно задизайнить и сверстать красивый лендинг. Пожалуйста, в комментариях сразу указывайте цену (плюс-минус) и ссылку на портфолио ваших аналогичных работ. Без этой информации все заявки отправляю в СПАМ. Оплата ...Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть сайт агентства недвижимости на UMI CMS, туда подгружается фид всех новостроек города из сервиса Top&Lab (в формате яндекс.недвижимости). Выгрузка перестала работать, надо починить. Неизвестно фид импортируется на сайт через саму UMI CMS или через самописный ...Закрыт5 лет назад
Сайт https://goo.gl/usrQCX Админка на Битриксе, сайт сайт написан на js-фреймворке Angular. 1. Не отправляются письма из формы "Оставить отзыв" во вкладке контакты. 2. Не работают ссылки "СМОТРЕТЬ ФОТОГРАФИИ" (их там несколько - для каждого номера гостиницы предусмотрена своя ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Для сайта https://bit.ly/2CUToQ3 выбрать схожий с текущей структурой сайта HTML-шаблон (адаптивный, кроссплатформенный, CSS3, HTML5 - выбирать можно тут https://themeforest.net/category/site-templates ), согласовать со мной шаблон и натянуть его на CMS MODX 1.3.3 (обновлять MODX не хочу, т.к. ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Сайт [url=https://bit.ly/2y6SQEm]bit.ly/2y6SQEm[/url] на GooruCMS, не обновлялся 2 года. Сейчас разработчик CMS уверяет что надо обязательно обновляться ([url=http://goorucms.ru/version-history/]история обновлений CMS[/url]). И заламывает втридорого. Задача – разобраться нужно ли действительно обновляться или сайт может и без обновлений работать. И если обновляться ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт6 лет назад
- $4
Нужно обработать большое количество фотографий (более 5000 штук). [b]Цена 4 рубля за 1 готовый фотоколлаж, без торга.[/b] Мы можем предоставлять от 200 и более фото в сутки. Я присылаю по 2 фото товара (фото одного и того же ...Обработка фотографий43 заявкиЗакрыт6 лет назад
Через TeamWiever (или любой аналогичный клиент) подключиться к моему компьютеру и через него произвести настройку. Пароли к панели регистратора доменов я не предоставлю. ТЗ от SendSay.ru: Настройка служебных заголовков, а также поддоменов для ссылок и изображений. За базу ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
1С-Битрикс: Управление сайтом 17.0.14 Малый бизнес Просьба ознакомиться с тех.заданиями и озвучить примерную стоимость работ и сроки. Без отзывов по работе с битриксом просьба даже не писать, не отвечу.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужно перенести адаптивный дизайн сайта с 1с-битрикс на конструктор сайтов insales.ru. Там это можно сделать, я уточнял у них. Заявки принимают только если вы уже работали с шаблонами insales.ru. Указывайте сразу сроки и цену.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт6 лет назад