Есть одно рабочее название, надо под него сделать первые прототипы, чтобы прикинуть жизнеспособность названия) Далее нужен будет фирменный стиль и брендбук. Стоматологическая клиника. Название - "Март" (тут ассоциация с весной, ...
Нарисовать логотип
Нарисовать новый логотип сайта https://alfadesign.su
Вместо "ALFA DESIGN" надо нарисовать "Студия дизайна Александра Коновалова".
Шрифт должен быть как будто красиво написанный от руки (а ля Пушкин писал). Но при этом понятный и хорошо читаемый, в том числе на смартфонах (на маленьких экранах).
Предоставить JPG и PSD.
Заявки фрилансеров
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