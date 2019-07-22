Нарисовать логотип

Нарисовать новый логотип сайта https://alfadesign.su

Вместо "ALFA DESIGN" надо нарисовать "Студия дизайна Александра Коновалова".

Шрифт должен быть как будто красиво написанный от руки (а ля Пушкин писал). Но при этом понятный и хорошо читаемый, в том числе на смартфонах (на маленьких экранах).

Предоставить JPG и PSD.