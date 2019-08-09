Логотип стоматологии

Есть одно рабочее название, надо под него сделать первые прототипы, чтобы прикинуть жизнеспособность названия)

Далее нужен будет фирменный стиль и брендбук.

Стоматологическая клиника. Название - "Март" (тут ассоциация с весной, рассветом, цветением) и как второй вариант МАрт (М - медицина, Арт - художественная.) но упор на второй вариант сильно делать не нужно.

Слоган: "Центр реконструктивной стоматологии"Возможно в логотипе использовать слоган, чтобы было понятно про что речь.

Цвета: Цветовые гаммы для примера, какие цвета нравятся:

1. https://dok7xy59qfw9h.cloudfront.net/024/308/851/-229996998-1tadlkb-flrri9fc6b5lmna/original/bs10.jpg

2. https://i.pinimg.com/236x/eb/50/0e/eb500e9874a7b632013674c67fae659d--color-peach-color-palette-green-blue.jpg

Главное не уходить в стороны природы и экологии. Вариант, если с листом, то использовать очень аккуратно. Желательно в лого чтобы был намек на медицину или стоматологии.