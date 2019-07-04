xdg

Артур xdg

 
33 годаРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Интерфейсов дизайн

Дизайн мобильных/десктопных интерфейсов

  • Опыт работы более 5 лет
  • Умения работать с анимацией (After effects), 3д и векторной графикой (C4D) (AI)
  • Только современный дизайн
  • Каждый проект делаю как для себя
  • Неограниченное кол-во правок и доработок до принятия проекта

Этапы разработки интерфейса:

  • Изучение вашего технического задания.
  • Построение варфрейма.
  • Разработка прототипа.
  • Итоговый дизайн
Связаться со мной вы можете:

  • Через ЛС на этом сайте
  • По почте : [email protected]
  • Telegram : @axdesign
К оплате принимаю:

Сбербанк

Webmoney 

Payoneer

After Effects
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
phenix5317
34 годаБеларусь
6 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$20
10 баллов
год назад
Разработка графики для бренда
Супер
Хороший заказчик! Адекватные требования и своевременная оплата! Спасибо за заказ!
Ответный отзыв
bicomm
41 годПольша
10 лет в сервисе
Был
день назад
$30
10 баллов
4 года назад
Логотип стоматологии
Только положительные эмоции от работы и хороший результат) Поработали над одним проектом, затем качественно продолжили другой с отличным результатом! Рекомендую!
Отличный заказчик. Все проверено и оплачено в кратчайшие сроки.
Ответный отзыв
gratta
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
18 минут назад
$5
10 баллов
4 года назад
Перерисовать лого сайта lackybonus.com
Все круто. Рекомендую
Заказчик работу оплатил во время. Приятно работать.
Ответный отзыв
grillhousestore
Вячеслав 
48 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Проработка пяти иконок
Спасибо. Всё отлично!
Все отлично! Понятное задание, быстрая обратная связь и оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$20/час
от $40от 2 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
$20/час
от $40от 2 дней
нет рейтинга