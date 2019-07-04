Интерфейсов дизайн
Дизайн мобильных/десктопных интерфейсов
- Опыт работы более 5 лет
- Умения работать с анимацией (After effects), 3д и векторной графикой (C4D) (AI)
- Только современный дизайн
- Каждый проект делаю как для себя
- Неограниченное кол-во правок и доработок до принятия проекта
Этапы разработки интерфейса:
- Изучение вашего технического задания.
- Построение варфрейма.
- Разработка прототипа.
- Итоговый дизайн
- Через ЛС на этом сайте
- По почте : [email protected]
- Telegram : @axdesign
Сбербанк
Webmoney
Payoneer
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
год назад
Ответный отзыв
Хороший заказчик! Адекватные требования и своевременная оплата! Спасибо за заказ!
$30
10 баллов
4 года назад
Только положительные эмоции от работы и хороший результат) Поработали над одним проектом, затем качественно продолжили другой с отличным результатом! Рекомендую!
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Отличный заказчик. Все проверено и оплачено в кратчайшие сроки.
$5
10 баллов
4 года назад
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Ответный отзыв
Заказчик работу оплатил во время. Приятно работать.
$10
10 баллов
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Все отлично! Понятное задание, быстрая обратная связь и оплата. Рекомендую.
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$20/час
от $40от 2 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
$20/час
от $40от 2 дней
нет рейтинга