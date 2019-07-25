Перерисовать лого сайта lackybonus.com

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен10 заявок333 просмотра

Перерисовать лого сайта lackybonus.com

По стилю, что-то легкое и просто

+ подготовить favicon для сайта

6 лет назад
gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Выбранный исполнитель

xdg
34 года
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
6 лет назад
$5
1 день
Escrow
Все круто. Рекомендую
Заказчик работу оплатил во время. Приятно работать.

Заявки фрилансеров

xdg
34 года
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
6 лет назад