Перерисовать лого сайта lackybonus.com

Добрый час! Нам нужно для рекламы в Вконтакте сделать изображения 145*165(Ш*В) и 145*85 (Ш*В) для каждой из этих страниц (на них будет вести реклама): https://www.ellada-porte.market/doors/ https://www.ellada-porte.market/mezhkomnatnye-dveri-s-vitrazhami/ То есть всего 4 изображения ...