Отрисовать 7 иконок и график, в svg

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен6 заявок191 просмотр

Подробно какие иконки и график в приложенном файле.

В конце файла таблица с иконками, которые есть, для референса.

6 лет назад
demon9
44 года
13 лет в сервисе
Был
14 дней назад

Выбранный исполнитель

Kinrilan
Илья 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
6 лет назад
$25
1 день
Сделали быстро, все хорошо
Всё замечательно, отличный заказчик, будет приятно поработать вновь

Заявки фрилансеров

Kinrilan
Илья 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
6 лет назад