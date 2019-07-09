Нарисовать иконки

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен7 заявок277 просмотров

Нужно нарисовать 5 иконок. Иконки должны быть в SVG. Задание для дизайнера простое. Дам одну иконку для примера. ТЗ есть.

Сделать нужно сейчас

6 лет назад
VitalikSV
Виталий 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Ketdji
26 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$5
1 день
Хороший специалист. С задачей справился.
Приятный заказчик. Был все время на связи. Своевременная оплата. Буду рад поработать ещё!

Заявки фрилансеров

Ketdji
26 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад