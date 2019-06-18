Комиксы МС

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт1 заявка157 просмотров

Задача - создание 5-10 комиксов с проблематикой работы с пиратским софтом. Идеи дадим мы. Комиксы не связаны между собой. 

Пример 

«Microsoft Office для бизнеса» - пользователи, офисные сотрудники, которые используют Microsoft Excel для работы.

Сюжетная проблематика: Шеф требует от сотрудника срочный финансовый отчет с диаграммами, но у пиратской версии Excel нет такой функции.

Решение: Хочешь повышения – требуй у шефа лицензионный Microsoft Office!

Один комикс ~ 4 страницы

6 лет назад
guest_15620677832018
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров