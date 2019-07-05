Требуется комплект иконок для меню сайта 12 штук

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен15 заявок368 просмотров

Требуется нарисовать в векторном формате комплект иконок категорий для меню сайта.

Сайт развлекательной тематики, содержит категории, в основном по надувным аттракционам.

Иконки хочу в двухцветном стиле, вероятно с анимацией по наведению.

Свои цены и примеры подобных выполненных работ можете указать в заявке.

6 лет назад
michael12
Михаил 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

A-nebo
Алла 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
6 лет назад
$60
3 дня
Escrow
Хорошо поработали с Аллой - прекрасная обратная связь и понимание сути по достаточно общему ТЗ. Доволен, буду ещё обращаться.
Михаил отличный и заинтересованный в результате заказчик. Сначала, понятное, с прекрасным ТЗ и, действительно, интересное задание. В процессе работы быстрая коммуникация, предоплата и оплата. Рекомендую, проект получился плодотворным.

Заявки фрилансеров

A-nebo
Алла 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
6 лет назад