Сделать шаблон и иконки сториз для Instagram

Для страницы в Инстаграм нужно сделать:

1. Значки вечных сторрис - 17шт

2. Шаблоны на 12 или 15 постов в стиле бесконечная лента (не блоками)

3. Инструкция как с ними работать (установка)

Тематика Беременность и новорождённые