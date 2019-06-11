Сделать шаблон и иконки сториз для Instagram

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт11 заявок324 просмотра

Для страницы в Инстаграм нужно сделать:

1. Значки вечных сторрис - 17шт 

2. Шаблоны на 12 или 15 постов в стиле бесконечная лента (не блоками) 

3. Инструкция как с ними работать (установка)

Тематика Беременность и новорождённые

6 лет назад
nokynku
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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