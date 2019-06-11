Требуется комплект иконок для меню сайта 12 штук

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
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Требуется нарисовать в векторном формате комплект иконок категорий для меню сайта.

Сайт развлекательной тематики, содержит категории, в основном по надувным аттракционам.

Иконки хочу в двухцветном стиле, вероятно с анимацией по наведению.

Свои цены и примеры подобных выполненных работ можете указать в заявке.

6 лет назад
michael12
Михаил 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

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