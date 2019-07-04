dobrii deni , Nujna ikonka dlea saita ili aplicatzii , ili dlea profilea , hatel sam zdelati ne paluceaetsa shtoto privlekatelino kak u kankurentov flixbus.com , regiojet.com , omio , eurolines ect.... ...
Проработка пяти иконок
Имеются 4 иконки. 24m.grillhousestore.ru - под слайдером в блоках "... дилер", "... доставка ...", "... доверяют ..." + пятая - подарки. Нужно доработать эти или сделать новые (первая более-менее нравится, остальные можно вообще поменять). В итоге - 5 (пять) иконок.
Что конкретно требуется:
1. подобрать (нарисовать) сами иконки и их цвет - использовать 1 или 2 цвета (вероятно, серый или оттенки чёрного + красного, но не обязательно), чтобы гармонично смотрелись на сайте (в том числе на мобильном варианте);
2. конечный результат нужен в двух форматах - вектор и растр 60*60px (png);
3. растровый вариант обязательно должен быть подогнан под пиксели - чтобы все горизонтальные и вертикальные линии не имели полупрозрачных пикселей вообще, а точно совпадали с пикселями; полупрозрачные пиксели только на кривых и диагональных линиях; с учётом этого и подбор исходных картинок, но лучше, прорисовка исходного вектора под пиксельную сетку 60*60
С учётом сказанного, картинки должны получиться простыми и лёгкими (каждый файл png желательно не более 1кБ, как приложенный серый вариант).
Выбранный исполнитель
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