Проработка пяти иконок

$14
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен6 заявок307 просмотров

Имеются 4 иконки. 24m.grillhousestore.ru - под слайдером в блоках "... дилер",  "... доставка ...", "... доверяют ..." + пятая - подарки. Нужно доработать эти или сделать новые (первая более-менее нравится, остальные можно вообще поменять). В итоге - 5 (пять) иконок.

Что конкретно требуется:

1. подобрать (нарисовать) сами иконки и их цвет - использовать 1 или 2 цвета (вероятно, серый или оттенки чёрного + красного, но не обязательно), чтобы гармонично смотрелись на сайте (в том числе на мобильном варианте);

2. конечный результат нужен в двух форматах - вектор и растр 60*60px (png);

3. растровый вариант обязательно должен быть подогнан под пиксели - чтобы все горизонтальные и вертикальные линии не имели полупрозрачных пикселей вообще, а точно совпадали с пикселями; полупрозрачные пиксели только на кривых и диагональных линиях; с учётом этого и подбор исходных картинок, но лучше, прорисовка исходного вектора под пиксельную сетку 60*60

С учётом сказанного, картинки должны получиться простыми и лёгкими (каждый файл png желательно не более 1кБ, как приложенный серый вариант).

6 лет назад
grillhousestore
Вячеслав 
49 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

xdg
34 года
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
6 лет назад
$10
1 день
Escrow
Спасибо. Всё отлично!
Все отлично! Понятное задание, быстрая обратная связь и оплата. Рекомендую.

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xdg
34 года
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
6 лет назад