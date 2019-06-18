grillhousestore

Вячеслав grillhousestore

 
48 летРоссия/Екатеринбург
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Создание баннера для слайдера

    Для слайдера на главной странице [url=https://24m.grillhousestore.ru/]https://24m.grillhousestore.ru[/url] нужно подобрать 2-3 картинки. Соответственно общей тематике сайта нужны "общие" слайды - не на конкретные товары, не на группы товаров, не на бренды, не на сопутствующие услуги. Картинки должны "зацепить" людей на ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Проработка пяти иконок

    $14

    Имеются 4 иконки. [url=https://24m.grillhousestore.ru]24m.grillhousestore.ru[/url] - под слайдером в блоках "... дилер",  "... доставка ...", "... доверяют ..." + пятая - подарки. Нужно доработать эти или сделать новые (первая более-менее нравится, остальные можно вообще поменять). В итоге - ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Подбор цветов элементов сайта и иконок

    Добрый день! 1. Для интернет-магазина нужно подобрать цвета для всех элементов сайта - настроить (подправить) готовую тему дизайна, не меняя самих элементов и их расположения, только цвет. Должен получиться чистый, гармоничный, аккуратный сайт. Без экспериментов и ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
svetlyachek
39 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Создание баннера для слайдера
ТЗ было понятно,с Вячеславом легко и приятно работать.
Светлана очень ответственно подходит к работе, вникает в суть и решает именно потребность заказчика, а не навязывает своё видение, как многие дизайнеры. В результате - именно то, что требуется! Качественная работа! Рекомендую.
Ответный отзыв
xdg
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Проработка пяти иконок
Все отлично! Понятное задание, быстрая обратная связь и оплата. Рекомендую.
Спасибо. Всё отлично!
Ответный отзыв
araxonis
Андрей 
24 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Подбор цветов элементов сайта и иконок
Хороший заказчик, грамотно ставит задачу, очень приятен в общении
Оперативно и аккуратно всё сделал. Благодарю. Рекомендую.
Ответный отзыв