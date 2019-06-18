Для слайдера на главной странице [url=https://24m.grillhousestore.ru/]https://24m.grillhousestore.ru[/url] нужно подобрать 2-3 картинки. Соответственно общей тематике сайта нужны "общие" слайды - не на конкретные товары, не на группы товаров, не на бренды, не на сопутствующие услуги. Картинки должны "зацепить" людей на ...
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$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
- Баннеры1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $14
Имеются 4 иконки. [url=https://24m.grillhousestore.ru]24m.grillhousestore.ru[/url] - под слайдером в блоках "... дилер", "... доставка ...", "... доверяют ..." + пятая - подарки. Нужно доработать эти или сделать новые (первая более-менее нравится, остальные можно вообще поменять). В итоге - ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день! 1. Для интернет-магазина нужно подобрать цвета для всех элементов сайта - настроить (подправить) готовую тему дизайна, не меняя самих элементов и их расположения, только цвет. Должен получиться чистый, гармоничный, аккуратный сайт. Без экспериментов и ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Отзывы фрилансеров
$10
10 баллов
5 лет назад
ТЗ было понятно,с Вячеславом легко и приятно работать.
Ответный отзыв
Светлана очень ответственно подходит к работе, вникает в суть и решает именно потребность заказчика, а не навязывает своё видение, как многие дизайнеры. В результате - именно то, что требуется! Качественная работа! Рекомендую.
$10
10 баллов
5 лет назад
Все отлично! Понятное задание, быстрая обратная связь и оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
Спасибо. Всё отлично!
$10
10 баллов
5 лет назад
Хороший заказчик, грамотно ставит задачу, очень приятен в общении
Ответный отзыв
Оперативно и аккуратно всё сделал. Благодарю. Рекомендую.