Создание баннера для слайдера

Для слайдера на главной странице https://24m.grillhousestore.ru нужно подобрать 2-3 картинки. Соответственно общей тематике сайта нужны "общие" слайды - не на конкретные товары, не на группы товаров, не на бренды, не на сопутствующие услуги. Картинки должны "зацепить" людей на сайте вообще, быть близкими по духу, стилю жизни, эмоциональному окрасу, ну и конечно, не выпадать из стиля сайта и не быть слишком кричащими или шокирующими, т.к. это продающий интернет-магазин, а не сайт дизайнера или блоггера.

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