Всем привет. Нужно из существующих заготовок PSD-баннеров для яндекс директа сделать jpeg баннеры в разных пропорциях, подставив разные логотипы и разложить по папкам. Подробнее тут
Alexsuhar
Нужно подготовить 6 статичных баннеров по готовым примерам (старые работы, надо сделать лучше), с нашими текстами и элементами нашего сайта. 2 баннера размером 450*450px, 2 по 1000*740px и 2 шириной 1440px. Примеры прикладываю. Если сработаемся (понравится качество и скорость исполнения), работа будет на постоянной основе.
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