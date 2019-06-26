Картинки (без текста) - баннеры для яндекс директ

Нужны картинки для объявлений в яндекс директ 5 штук. Тематика Форекс Роботы, на изображении должны присутствовать роботы, плюс можно добавить деньги, монеты, графики, и все что ассоциируется с заработком на форекс.

К примеру можно взять картинку робота и поместить на фон, чтобы это все цепляло пользователя. Предпочтения ярким изображениям.

Размер не менее 1080х607

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