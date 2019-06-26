Картинки (без текста) - баннеры для яндекс директ

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Завершен8 заявок235 просмотров

Нужны картинки для объявлений в яндекс директ 5 штук. Тематика Форекс Роботы, на изображении должны присутствовать роботы, плюс можно добавить деньги, монеты, графики, и все что ассоциируется с заработком на форекс. 

К примеру можно взять картинку робота и поместить на фон, чтобы это все цепляло пользователя. Предпочтения ярким изображениям. 

Размер не менее 1080х607 

Присылайте свои работы.

6 лет назад
Roben-k007
Александр 
33 года
11 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

DH-Group
48 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад
$5
1 день
Единственный кто понял что я хочу видеть на своих рекламных баннерах. Выполнил работу на отлично, будем дальше сотрудничать. Спасибо!
Всегда приятно иметь дело с заказчиком, который 100% знает что хочет увидеть в итоге. Александр именно такой заказчик! Сотрудничество прошло отлично, без проблем в коммуникации, без задержек в оплате. С удовольствием продолжу сотрудничество. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

DH-Group
48 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад
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