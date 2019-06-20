Сделать картинку

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Завершен22 заявки232 просмотра

примерно такое : "знак скидки" далее текст : Акция , с 20 июня по 1 августа стоимость оказание помощи  курсовой 55р,  отчета 60р , диплома 220р .

6 лет назад
kasperovsky
37 лет
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

johnovich1
52 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$1
2 дня
Escrow
Спасибо Сергею за работу. сделал все за минимальное время и без доработок !
Павел отличный заказчик. Оперативно отвечал на вопросы и оплатил гонорар. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

johnovich1
52 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад