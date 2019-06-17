Есть основной канал https://www.youtube.com/channel/UCK94EmyqKtEQFwrMy49Bbpw Нужно сделать дизайн второстепенного технического канала, на котором будут размещаться курсы и видео для учеников. Нужен полный комплект: Шапка канала в psd макет в psd для ...
Баннеры для Яндекс Директ
Нужны картинки для объявлений в яндекс директ 5 штук. Тематика Форекс Роботы, на изображении должны присутствовать робота, плюс можно добавить деньги, монеты, графики, и все что ассоциируется с заработком на форекс.
Нужны яркие и необычные изображения, которые будут цеплять, не просто взятые из открытых источников.
Размер не менее 1080х607
Присылайте свои работы.
Заявки фрилансеров
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