Баннеры для Яндекс Директ

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Закрыт10 заявок565 просмотров

Нужны картинки для объявлений в яндекс директ 5 штук. Тематика Форекс Роботы, на изображении должны присутствовать робота, плюс можно добавить деньги, монеты, графики, и все что ассоциируется с заработком на форекс. 

Нужны яркие и необычные изображения, которые будут цеплять, не просто взятые из открытых источников. 

Размер не менее 1080х607 

Присылайте свои работы.

6 лет назад
Roben-k007
Александр 
33 года
11 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров