Баннеры для Яндекс Директ

Нужны картинки для объявлений в яндекс директ 5 штук. Тематика Форекс Роботы, на изображении должны присутствовать робота, плюс можно добавить деньги, монеты, графики, и все что ассоциируется с заработком на форекс.

Нужны яркие и необычные изображения, которые будут цеплять, не просто взятые из открытых источников.

Размер не менее 1080х607

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