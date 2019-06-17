Нужно сделать дизайн YouTube канала .

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Закрыт7 заявок238 просмотров

Есть основной канал https://www.youtube.com/channel/UCK94EmyqKtEQFwrMy49Bbpw

Нужно сделать дизайн второстепенного технического канала, на котором будут размещаться курсы и видео для учеников.

Нужен полный комплект:

Шапка канала в psd 

макет в psd для превью. Такс Чтобы мы могли вставлять свои названия и фото.

Превью в разных стилях для разных курсов: отношения, желания, деньги.

Макет для отзывов и макет для других типов видео.

Все превью и шапка канала , должны отображаться на всех устройствах.

Присылайте ,  пожалуйста, ваши работы по оформлению  YouTube

6 лет назад
Yurich-slon
48 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров