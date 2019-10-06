Сделать дизайн ютуб канала

Есть основной канал https://www.youtube.com/channel/UCK94EmyqKtEQFwrMy49Bbpw

Нужно сделать дизайн второстепенного технического канала, на котором будут размещаться курсы и видео для учеников.

Нужен полный комплект:

Шапка канала в psd

макет в psd для превью. Такс Чтобы мы могли вставлять свои названия и фото.

Превью в разных стилях для разных курсов: отношения, желания, деньги.

Макет для отзывов и макет для других типов видео.

Все превью и шапка канала , должны отображаться на всех устройствах.

Присылайте , пожалуйста, ваши работы по оформлению YouTube