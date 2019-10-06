Есть основной канал https://www.youtube.com/channel/UCK94EmyqKtEQFwrMy49Bbpw Нужно сделать дизайн второстепенного технического канала, на котором будут размещаться курсы и видео для учеников. Нужен полный комплект: Шапка канала в psd макет ...
Сделать дизайн ютуб канала
Есть основной канал https://www.youtube.com/channel/UCK94EmyqKtEQFwrMy49Bbpw
Нужно сделать дизайн второстепенного технического канала, на котором будут размещаться курсы и видео для учеников.
Нужен полный комплект:
Шапка канала в psd
макет в psd для превью. Такс Чтобы мы могли вставлять свои названия и фото.
Превью в разных стилях для разных курсов: отношения, желания, деньги.
Макет для отзывов и макет для других типов видео.
Все превью и шапка канала , должны отображаться на всех устройствах.
Присылайте , пожалуйста, ваши работы по оформлению YouTube
Выбранный исполнитель
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