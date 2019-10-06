Сделать дизайн ютуб канала

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Завершен6 заявок270 просмотров

Есть основной канал https://www.youtube.com/channel/UCK94EmyqKtEQFwrMy49Bbpw

Нужно сделать дизайн второстепенного технического канала, на котором будут размещаться курсы и видео для учеников. 

Нужен полный комплект:

Шапка канала в psd  

макет в psd для превью. Такс Чтобы мы могли вставлять свои названия и фото. 

Превью в разных стилях для разных курсов: отношения, желания, деньги. 

Макет для отзывов и макет для других типов видео.

Все превью и шапка канала , должны отображаться на всех устройствах. 

Присылайте ,  пожалуйста, ваши работы по оформлению  YouTube

6 лет назад
Yurich-slon
48 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

dum187
37 лет
15 лет в сервисе
Был
20 дней назад
6 лет назад
$100
4 дня
Спасибо за работу. Все понравилось.
был рад сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

dum187
37 лет
15 лет в сервисе
Был
20 дней назад
6 лет назад