Добрый вечер! Необходимо подготовить комплект статических баннеров для рекламы в Google AdWords. 20 размеров.
HTML5 Баннеры для сайта
Нужно сделать несколько баннеров.
Формат: html5.
Элементы: картинка, текст, кнопка.
Разные размеры: квадратный, прямоугольный горизонтальный, прямоугольный вертикальный.
Нужно постараться включить в вертикальный и горизонтальный варианты баннера вот это:
- https://lcab.sms-uslugi.ru/uploads/tinymce/25fd6e6ee883f88b3c19258d9bf928db/images/2d7c05f3be60d090c88c5363794eccd9.gif
- https://lcab.sms-uslugi.ru/uploads/tinymce/25fd6e6ee883f88b3c19258d9bf928db/images/593b67fe0b6acf4fb5d475d9ae18348e.gif
Желательно флаг чтобы был.
Итого: 3 картинки с возможностью замены флага.
Передавать конечный результат + исходник.
Заявки фрилансеров
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