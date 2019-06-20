Сделать GIF баннер на завтра к обеду.

$45
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт12 заявок386 просмотров

Надо подменить нашего постоянного сотрудника и сделать GIF баннер на завтра к обеду. Всего будет 6 размеров этого баннера. Баннер с анимацией что то в духе как я приложил файл в примере. Детали и сценарий в личке.

6 лет назад
Rondos88
Андрей 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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