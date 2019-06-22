Всем привет. Нужно из существующих заготовок PSD-баннеров для яндекс директа сделать jpeg баннеры в разных пропорциях, подставив разные логотипы и разложить по папкам. Подробнее тут
Прорисовка рекламных баннеров Adwords и Facebook
Прорисовка проводится в 2 этапа, сначала делаются несколько вариантов баннера, утверждается вариант для Adwords и проводиться прорисовка всех размеров.
Комплект для AdWords
Тех. требования для каждого комплекта баннеров:
Размер баннеров:
120 x 600
160 x 600
200 x 200
250 x 250
300 x 1050
300 x 250
300 x 600
320 х 100
320 x 50
336 x 280
468 x 60
728 x 90
970 x 250
970 x 90
Формат JPG
Вес Не более 150 КБ
(обеспечить максимальное качество картинки)
Содержание:
Изображение должно быть не загруженным. При первом взгляде на баннер пользователь должен понимать суть услуги. Для мелких форматов оставлять только логотип и короткий текст.
Текст:
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Короткий текст(для малых размеров):
Системы автополива газона
Текст кнопки:
Подробнее
Комплект для FB
Размер баннера: 1080 x 1080
Формат изображения:
1:1
Формат: JPG
Вес до 3 мб
Текст до 20% площади
Должен проходить проверку с зеленым статусом https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay
На баннере должно присутствовать:
- Присутствие логотипа
- Текстовое описание услуги
Следует использовать другие изображения, нежели для Adwords
При первом взгляде на баннер пользователь должен понимать суть продукта /услуги
Логотип должен быть видимым, шрифт читабельным.
Текст
Системы автополива. Выезд и расчет бесплатно!
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