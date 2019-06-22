Прорисовка рекламных баннеров Adwords и Facebook

Прорисовка проводится в 2 этапа, сначала делаются несколько вариантов баннера, утверждается вариант для Adwords и проводиться прорисовка всех размеров.

Комплект для AdWords

Тех. требования для каждого комплекта баннеров:

Размер баннеров:

120 x 600

160 x 600

200 x 200

250 x 250

300 x 1050

300 x 250

300 x 600

320 х 100

320 x 50

336 x 280

468 x 60

728 x 90

970 x 250

970 x 90

Формат JPG

Вес Не более 150 КБ

(обеспечить максимальное качество картинки)

Содержание:

Изображение должно быть не загруженным. При первом взгляде на баннер пользователь должен понимать суть услуги. Для мелких форматов оставлять только логотип и короткий текст.

Текст:

Системы автополива газона. Звоните сейчас и получите скидку 10%

Короткий текст(для малых размеров):

Системы автополива газона

Текст кнопки:

Подробнее

Комплект для FB

Размер баннера: 1080 x 1080

Формат изображения:

1:1

Формат: JPG

Вес до 3 мб

Текст до 20% площади

Должен проходить проверку с зеленым статусом https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay

На баннере должно присутствовать:

Присутствие логотипа

Текстовое описание услуги

Содержание:

Следует использовать другие изображения, нежели для Adwords

При первом взгляде на баннер пользователь должен понимать суть продукта /услуги

Логотип должен быть видимым, шрифт читабельным.

Текст

Системы автополива. Выезд и расчет бесплатно!