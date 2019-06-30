Web-дизайнер

Здравствуйте уважаемые заказчики! Меня зовут Светлана. Вам нужен дизайн сайта,мобильного приложения?я помогу вам воплотить вашу идею в реальность.Я знаю как сделать дизайн сайта и взаимодействие с ним приятным и эффективным для любого уровня пользователя. Мои работы будут работать и привлекать аудиторию обеспечив ее стабильный интерес и рост. Главная страница / одностраничник / лендинг: от 50$.Внутренние страницы: от 10$.Стоимость разрешений для мобильных устройств 10$ за каждое разрешение каждой страницыЛибо почасовая оплата: 10$ / час.Работаю по предоплате 50% Оплата на: карту сбербанка, кошелек яндекс Схема работыПереговорыПредоплатаСоздание дизайнаОкончательная оплатаРезультат работы: PSD-файлы, полностью подготовленные к верстке, со всеми сопутствующими материалами (шрифты, иконки в SVG, лицензионные фото и тд