svetlyachek

Светлана Гребенщикова svetlyachek

 
39 летРоссия/Бердск
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Web-дизайнер

Здравствуйте уважаемые заказчики! Меня зовут Светлана. Вам нужен дизайн сайта,мобильного приложения?я помогу вам воплотить вашу идею в реальность.Я знаю как сделать дизайн сайта и взаимодействие с ним приятным и эффективным для любого уровня пользователя. Мои работы будут работать и привлекать аудиторию обеспечив ее стабильный интерес и рост. Главная страница / одностраничник / лендинг: от 50$.Внутренние страницы: от 10$.Стоимость разрешений для мобильных устройств 10$ за каждое разрешение каждой страницыЛибо почасовая оплата: 10$ / час.Работаю по предоплате 50% Оплата на: карту сбербанка, кошелек яндекс Схема работыПереговорыПредоплатаСоздание дизайнаОкончательная оплатаРезультат работы: PSD-файлы, полностью подготовленные к верстке, со всеми сопутствующими материалами (шрифты, иконки в SVG, лицензионные фото и тд

Дизайн сайта
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
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Отзывы заказчиков
grillhousestore
Вячеслав 
48 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
9 баллов
5 лет назад
Создание баннера для слайдера
Светлана очень ответственно подходит к работе, вникает в суть и решает именно потребность заказчика, а не навязывает своё видение, как многие дизайнеры. В результате - именно то, что требуется! Качественная работа! Рекомендую.
ТЗ было понятно,с Вячеславом легко и приятно работать.
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