Нужно срисовать 4 одноцветные иконки что под баннером на сайте https://honeyacc.supersite.agency/ так чтобы они были:

1) с ровными линиями и без видимых пикселей

2) цвет линий #333333 цвет фона #fff

3) с минимальным весом картинок в формате png или jpeg на ваш выбор.

4) размеры картинок и поля иконок к краям картинок сделать идентичными как на сайте примере (картинки будут для этого же сайта и будут стоять на этом же месте, нужно сделать так чтобы не нужно было менять верстку, а только заменить картинки)