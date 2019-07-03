Срисовать 4 одноцветные иконки.

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен10 заявок278 просмотров

Нужно срисовать 4 одноцветные иконки что под баннером на сайте https://honeyacc.supersite.agency/ так чтобы они были:

1) с ровными линиями и без видимых пикселей

2) цвет линий #333333 цвет фона #fff

3) с минимальным весом картинок в формате png или jpeg на ваш выбор.

4) размеры картинок и поля иконок к краям картинок сделать идентичными как на сайте примере (картинки будут для этого же сайта и будут стоять на этом же месте, нужно сделать так чтобы не нужно было менять верстку, а только заменить картинки)

6 лет назад
stb_serg
Сергей 
33 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Karanda6ik
Борис 
49 лет
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
6 лет назад
$2
1 день
Escrow
Все ОК
Четкая и ясная постановка задачи,оплата в срок

Заявки фрилансеров

Karanda6ik
Борис 
49 лет
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
6 лет назад