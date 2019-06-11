dobrii deni , Nujna ikonka dlea saita ili aplicatzii , ili dlea profilea , hatel sam zdelati ne paluceaetsa shtoto privlekatelino kak u kankurentov flixbus.com , regiojet.com , omio , eurolines ect.... ...
Конвертировать\переделать несколько иконок в вектор SVG
Я 0 в векторе и нет времени разбираться!
Необходимо конвертировать\переделать несколько иконок в вектор SVG
пишите в icq
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