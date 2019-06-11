Конвертировать\переделать несколько иконок в вектор SVG

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт19 заявок339 просмотров

Я 0 в векторе и нет времени разбираться!

Необходимо конвертировать\переделать несколько иконок в вектор SVG

пишите в icq

6 лет назад
rustem-bakiev
Даниил 
44 года
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

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