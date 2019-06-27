Есть надобность нарисовать иллюстрацию для заставки сайта и подобрать или нарисовать иконки. http://mch.artcontract.ru Детали при дальнейшем общении, просьба прикреплять ссылку на портфолио
Нарисовать иконки категорий для магазина
Требуется нарисовать иконки для категорий на главной страницы по стилю сайта.
На фото категории, для которых нужны иконки.
Заявки фрилансеров
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