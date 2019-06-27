Нарисовать иконки категорий для магазина

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт18 заявок303 просмотра

Требуется нарисовать иконки для категорий на главной страницы по стилю сайта. 

https://dommatrasov.by

На фото категории, для которых нужны иконки.

6 лет назад
Koliibri
Алеся 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
3 отзыва

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Нет заявок фрилансеров