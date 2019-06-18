Нужно отрисовать 10 иконок одинаковой толщиной линии и подогнать их по стилю и размеру друг к другу. Вектор (сдать в пнг), монохром, без заливок, размер будет 100х100. Референс в приложении. Сделать нужно сегодня, если ценник ...
Отрисовать логотип в векторе
Есть логотип в PNG
нужно отрисовать его в SVG сохранив стиль неонового свечения.
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