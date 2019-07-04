Отрисовать по примеру 10 иконок

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен5 заявок214 просмотров

Нужно отрисовать 10 иконок одинаковой толщиной линии и подогнать их по стилю и размеру друг к другу. Вектор (сдать в пнг), монохром, без заливок, размер будет 100х100. Референс в приложении.

Сделать нужно сегодня, если ценник не подходит, укажите, пожалуйста, свой.

6 лет назад
kopipast
Василий 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Kinrilan
Илья 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
6 лет назад
$20
1 день
Благодарю за оперативно и качественно сделанную работу!
Всё супер, отличный заказчик, грамотно поставил задачу, и всё вовремя оплатил, будем работать )

Заявки фрилансеров

Kinrilan
Илья 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
6 лет назад

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