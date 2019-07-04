Отрисовать по примеру 10 иконок

Нужно отрисовать 10 иконок одинаковой толщиной линии и подогнать их по стилю и размеру друг к другу. Вектор (сдать в пнг), монохром, без заливок, размер будет 100х100. Референс в приложении.

Сделать нужно сегодня, если ценник не подходит, укажите, пожалуйста, свой.