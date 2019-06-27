Требуется нарисовать иконки для категорий на главной страницы по стилю сайта. https://dommatrasov.by На фото категории, для которых нужны иконки.
Нужны изображения для рекламы в Вк
Добрый час! Нам нужно для рекламы в Вконтакте сделать изображения 145*165(Ш*В) и 145*85 (Ш*В) для каждой из этих страниц (на них будет вести реклама):
https://www.ellada-porte.market/doors/
https://www.ellada-porte.market/mezhkomnatnye-dveri-s-vitrazhami/
То есть всего 4 изображения получиться, по два на каждую страницу.
Сколько это будет стоить?
Заявки фрилансеров
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