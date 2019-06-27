Нужны изображения для рекламы в Вк

Добрый час! Нам нужно для рекламы в Вконтакте сделать изображения 145*165(Ш*В) и 145*85 (Ш*В) для каждой из этих страниц (на них будет вести реклама):

https://www.ellada-porte.market/doors/

https://www.ellada-porte.market/mezhkomnatnye-dveri-s-vitrazhami/

То есть всего 4 изображения получиться, по два на каждую страницу.

Сколько это будет стоить?