Нужны изображения для рекламы в Вк

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт12 заявок202 просмотра

Добрый час! Нам нужно для рекламы в Вконтакте сделать изображения 145*165(Ш*В) и 145*85 (Ш*В) для каждой из этих страниц (на них будет вести реклама): 

https://www.ellada-porte.market/doors/

https://www.ellada-porte.market/mezhkomnatnye-dveri-s-vitrazhami/

То есть всего 4 изображения получиться, по два на каждую страницу.

Сколько это будет стоить?

6 лет назад
Kirill1984
Кирилл 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров