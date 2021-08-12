Kirill1984

Кирилл Kirill1984

 
39 летРоссия/Ульяновск
8 лет на фриланс-бирже
Был
24 дня назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$295
выплачено фрилансерам
64%
заказов с исполнителем
2
постоянных исполнителей
4
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
SergeyMalyshev
Сергей 
34 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
9 часов назад
$40
10 баллов
год назад
Нужны баннера для сайта
Четкое ТЗ + всегда на связи + быстрая оплата = идеальный заказчик! Однозначно рекомендую к сотрудничеству :)
Сергей отличный исполнитель! Всё было сделано в срок и по ТЗ. Рекомендую. Продолжим сотрудничать с Сергеем.
Ответный отзыв
xechoyan90
33 годаАрмения
4 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
$40
10 баллов
2 года назад
Доработать сайт в соответствии с ТЗ
Во второй раз сотрудничаем с Кириллом. Отличный заказчик — 🚀 Спасибо за проект)
В очередной раз было приятно поработать с Арамом! Всё сделано, как надо и в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
xechoyan90
33 годаАрмения
4 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
$100
10 баллов
2 года назад
Создать лэндинг
Четко поставленная задача!!! Всегда на связьи!!! Подробное ТЗ!!! Рекомендую!!!
Арам отличный исполнитель! Всегда на связи и сделано всё как надо. Рекомендую!
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andreyetimofeev
Андрей 
24 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
6 дней назад
$20
10 баллов
2 года назад
Сделать дизайн дополнительного блока для лэндинга
Все прошло супер. Постановка задачи, молниеносная оплата, коммуникация —на высшем уровне. 😎 100% рекомендую
Андрей отличный исполнитель! Всё как обычно на высоте: качество, сроки и коммуникабельность. В общем рекомендую!
Ответный отзыв
andreyetimofeev
Андрей 
24 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
6 дней назад
$35
10 баллов
2 года назад
Доработать карточку товара
Кирилл, отличный заказчик с понятным ТЗ и ясными доработками. Было приятно поработать. Оплата и обратная связь просто моментальные. Рекомендую к сотрудничеству!
Андрей отличный исполнитель! Работаю с ним первый раз и всегда всё выполнят в срок и по тз. Рекомендую!!!
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