Kirill1984

Необходимо вырезать с фотографии средства по дезинфекции и расположить на прозрачном фоне (формат png). Обычно надо за раз штук 5-10. Сколько будет стоить работа? И по срокам? ------------------------ Далее надо будет расположить эти средства на фоне и сделать в ...