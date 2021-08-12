Kirill1984

Нужно красиво оформить статью в блог сайта (имеется только текст самой статьи). Тематика сайта "тату оборудование". Пример оформленной статьи https://tattooport.ru/blog/kak-uxazhivat-za-tatuirovkoj-v-pervye-dni. Размещать статью будем сами, от Вас требуется только дизайн. Вопросы: Сколько ...
- Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт12 дней назад
- $500
Нужен интерактивный прототип медицинского сайта в программе Axure. Примерное количество страниц для прототипирования - 28, из них есть некоторое кол-во похожих. Интересует сколько будет стоить 1 страничка в каком-то одном формате (десктоп, планшет, смартфон). Также ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт2 месяца назад
Необходимо несколько баннеров для сайта по продажи дезсредств. Всё более подробно в приложенном файле с ТЗ. Просьба определить работу по сроками и ценеБаннеры1 исполнительЗавершенгод назад
Добрый день! Необходимо разработать подобный проект https://www.kudanamore.ru Что будет предоставлено: - Полное и детальное техническое задание - Дизайн - Вёрстка всех необходимых страниц Какие ответы бы хотелось получить: - Стоимость проекта (хотя бы примерно или ценовую вилку "от и до")? - Сроки (опять ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт2 года назад
- $40
Добрый день! Необходимо одностраничный сайт доработать по ТЗ. Всё более подробно в приложенном файле.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен2 года назад
- $100
Добрый день! Заказ можно выполнить только через !!!безопасную сделку!!! Необходимо создать адаптивный сайт. 1. Сверстать по макету (приложен в джепег пока, потом дадим ссылку на макет из https://www.figma.com). Все использованные элементы должны быть оптимизированы. То ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен2 года назад
Необходимо сделать новый блок "Видеоотзывы" и вписать в уже имеющийся лэндинг (тематика дезинсекция, дератизация, дезинфекция). Более подробно в приложенном файле ТЗ.Завершен2 года назад
Необходимо в существующую карточку товара добавить новые элементы Более детально в приложенном файлеЗавершен2 года назад
Всё подробно описано в приложенном файле Просьба указать цену и срокиЗавершен3 года назад
[b]Необходимо оценить доработки на сайте:[/b][b] 1. Сколько будет стоить данная работа? 2. Сколько по времени займёт? Всё подробно в приложенном файле [/b]Интернет-магазины1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо оптимизировать скорость загрузки мобильной версии сайт https://dveri-pov.ru, то есть попасть в зелёную зону 90-100. Сайт сделан на Opencart 1.5.5.1.2, Возможно ли это? Если да, то сколько по времени необходимо и сколько стоит данная работа? И что для ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт3 года назад
Страница состоит из текста, нескольких фото и кнопки с формой обратной связи (на сайте она уже есть) Сколько по стоимости данная работа?Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо вырезать с фотографии средства по дезинфекции и расположить на прозрачном фоне (формат png). Обычно надо за раз штук 5-10. Сколько будет стоить работа? И по срокам? ------------------------ Далее надо будет расположить эти средства на фоне и сделать в ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен3 года назад
Ищем дизайнера для отрисовки дверей (межкомнатных и входных).Что необходимо:- Иметь опыт по отрисовке дверей- Предоставить портфолио обязательно- Прислать прайс по ценам- Оценить заказЗаказ: необходимо отрисовать одну дверь (образец приложен) в цветеамериканский орех (образец приложен). Есть ...3D-графика8 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо настроить рекламу по одной области. Тематика: строительство (ремонты). Страничка пока сама в разработке. Сколько будет стоить настройка рекламы? Сколько будет стоить ведение и нужно ли вообще ведение? Какой бюджет порекомендуете?Контекстная реклама12 заявокЗакрыт3 года назад
Всё подробно описано в приложенном файле Сколько будет стоить? И сколько потребуется времени?HTML-верстка6 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый час! Сайт на опенкарте (ссылку отправлю в личку). Загрузили товары на русском, всё норм, стали загружать на втором языке начались проблемы. Что нужно? Настроить загрузку товаров на обоих языках, чтоб всё было нормально. Доступы от фтп и ...Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день! Необходимо поправить форму обратной связи на лендинге (он без движка). При вводе не работает валидация именно на телефонах http://prntscr.com/q4w4ho, на декстопе всё хорошо. Самое главное при правке формы не поломать, что нибудь другое. Сколько будет стоить? ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
Добрый час! Сайт [url=http://www.sanekoservice.ru/]http://www.sanekoservice.ru/[/url]. Сделан на вордпресс. Необходимо адаптировать под самые популярные разрешения и браузеры. Сколько стоит данная работа?Веб-программирование15 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый час. Необходимо на сайте http://kkt-tehnology.com в горизонтальное меню добавить ссылку «Бух. обслуживание» на html страницу (http://prntscr.com/pjzsry), потом её необходимо сверстать по готовому дизайну (текст и картинки), внизу страницы добавить форму обратной связи: имя, телефон, поле ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад