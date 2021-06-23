Нужен дизайн доп. блока для страницы и новая страница

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок542 просмотра

Всё подробно описано в приложенном файле

Просьба указать цену и сроки

4 года назад
Kirill1984
Кирилл 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

andreyetimofeev
Андрей 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
$25
2 дня
Андрей превосходный исполнитель. Всё в срок и по тз. Очень понравилось с ним работать. Рекомендую!
Отличная постановка задачи, приятная коммуникация и быстрая оплата. Все это про Кирилла. Рекомендую к сотрудничеству 👍👍

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andreyetimofeev
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