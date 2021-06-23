Адаптивный плок для лэндинга
Нужен дизайн доп. блока для страницы и новая страница
Всё подробно описано в приложенном файле
Просьба указать цену и сроки
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