Вертска лендинга

$45
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен4 заявки724 просмотра

Верстка макета, макет не легкий. Макет кину в ЛС

4 года назад
maxim_soloviov
Максим 
22 года
5 лет в сервисе
Был
день назад

Выбранный исполнитель

Rudolf_Maiorov
Рудольф 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$50
3 дня
Escrow
все ок, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Асия
 
37 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Роман
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
20 отзывов
4 года назад
Rudolf_Maiorov
Рудольф 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
6 дней назад
7 отзывов
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