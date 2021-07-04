Адаптив сайта

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Завершен43 заявки795 просмотров

Уже все обсудили с заказчиком

4 года назад
Olga_Sum
Ольга 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Liya_designer
Лия 
37 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
$80
4 дня
Escrow
Работаем с Лией давно, проект сдан, все довольны :) Рекомендую к сотрудничеству
Спасибо, Ольга) Приятно заниматься творческими проектами, продолжаем сотрудничество))

Заявки фрилансеров

Алмас
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Роман
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Наталья
 
30 лет
4 года в сервисе
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22 дня назад
1 отзыв
4 года назад
Данила
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Наталья
 
48 лет
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
4 года назад
Марина
 
43 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
119 отзывов
4 года назад
Виталий
 
23 года
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Был
6 месяцев назад
12 отзывов
4 года назад
Дмитрий
 
39 лет
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Был
13 часов назад
60 отзывов
4 года назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Маргарита
 
24 года
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2 года назад
2 отзыва
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Юлия
 
27 лет
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3 года назад
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Виктория
 
22 года
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4 года назад
4 года назад
Ирина
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 отзывов
4 года назад
Валерия
 
30 лет
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9 месяцев назад
77 отзывов(-2)
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Роман
 
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2 года назад
20 отзывов
4 года назад
Иветта
 
23 года
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Руслан
 
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Алина
 
24 года
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Андрей
 
25 лет
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2 месяца назад
38 отзывов
4 года назад
Константин
 
31 год
4 года в сервисе
Был
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Екатерина
 
29 лет
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Была
2 года назад
4 отзыва
4 года назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
17 отзывов
4 года назад
Владимир
 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
99 отзывов
4 года назад
Бекир
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Анна
 
50 лет
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2 года назад
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Виталий
 
31 год
15 лет в сервисе
Был
15 дней назад
134 отзыва
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Элеонора
 
35 лет
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год назад
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Мария
 
31 год
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Была
год назад
13 отзывов
4 года назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
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2 часа назад
11 отзывов
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ТОП-5
Дизайн сайтов
Юлия
 
26 лет
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Татьяна
 
31 год
4 года в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов
4 года назад
Роман
 
21 год
7 лет в сервисе
Был
14 часов назад
42 отзыва
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Андрей
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
61 отзыв
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Дизайн сайтов
Евгений
 
35 лет
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27 отзывов
4 года назад
Миша
 
40 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
24 отзыва
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Александр
 
36 лет
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6 часов назад
287 отзывов
4 года назад
Яна
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
10 отзывов
4 года назад
Андрей
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
6 отзывов
4 года назад
Сергей
 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
60 отзывов
4 года назад
Владимир
 
37 лет
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14 часов назад
180 отзывов
4 года назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Богдан
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв(-1)
4 года назад
Liya_designer
Лия 
37 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Владимир
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
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