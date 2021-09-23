MayG1i

Миша Кулинич MayG1i

 
40 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
год назад
&#128142;Функция + форма = дизайн, который работает&#128142;

️ Привет!

Меня зовут Миша. Ценю каждого заказчика и его деньги, не безразличен к работе за которую взялся и всегда доведу проект до конца! Главное, это довольный клиент. Я сделаю все и даже больше!

✍️Работа со мной

☀ Я изучаю ваш бизнес как клиент.

☀ Смогу пояснить дизайнерское решения, подкрепленные фактами.

☀ Закрепляю ключевые договоренности с заказчиком до старта работ.

☀ Коммуникация и связь неотъемлемая часть моей работы.

☀ Передаю проект в установленные сроки.

⚡Условия сотрудничества

👉 Я изучаю ТЗ, вы заполняете бриф.

👉 Устанавливаем сроки и стоимость проекта.

👉 Предоплата 50% (безопасная сделка).

👉 Выполняю работу.

👉 Оплата оставшихся 50%.

👉 Передача макета.

👉 Обмен приятными отзывами.

️ Правки бесплатно!

Если в моей работе есть, то что нужно исправить, это не отнимет ваших денег.

﻿ Предоплата останется у вас!

Внесённые правки не исправили проект? Я верну предоплату.

Если ТЗ изменилось кардинально, после того, как я сделал дизайн главной страницы, к примеру, заказчик решил что будет не лендинг, а интернет-магазин и мне предстоит работа с нуля, в таком случае предоплата останется у меня.

Оплата

Вариант оплаты обговорим в личной переписке.

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Отзывы заказчиков

vladik86
39 лет
10 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$50
9 баллов
4 года назад
Доработать модуль графически
все в порядке
Всё отлично! Прекрасный заказчик рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
guest_16329131047921
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Нужно логотип автоматики для магазина
Михаил отлично справился со своей работой. Общаться на протяжении выполнения задачи происходило очень легко и приятно. Предоставил всего за день 6 вариантов работы, позднее предоставил вид лучших работ на площадке Инстаграма (что очень было мне удобно). Однозначно рекомендую этого человека к сотрудничеству. Спасибо еще раз за проделанную работу!
Валерий поставил четкую задачу. Рекомендую данного заказчика к сотрудничеству.
Ответный отзыв
wdwdwd
45 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
4 года назад
Отрисовать векторные изображения по фотографиям
очередное успешное сотрудничество, изображения сделаны в соответствии с тз, все довольны
Дмитрий — отличный заказчик, с которым очень комфортно работать! Оплата без задержек.
Ответный отзыв
don_amigos
Сергей 
51 год
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$25
10 баллов
4 года назад
Логотип для бренда
Спасибо большое. Все было сделано вовремя и качественно
Очень приятный заказчик. Мне понравилось как поставлена цель. Минимум правок. Рекомендую Сергея к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Kakdilishki
Максим 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
$240
10 баллов
4 года назад
Создать интернет магазин на Авито
Хорошая работа! Полное понимание всех нюансов, которые изложил для проекта. Спасибо!
Вот пример идеального заказчика, он не мешал работать, надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Спасибо Максим, прекрасная совместная работа.
Ответный отзыв
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9 отзывов
$9/час
от $20от 2 дней
#144
Дизайн сайтов
7 отзывов
$9/час
от $100от 2 дней
#333
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
$25/час
от $1500от 31 дня
#259