💎Функция + форма = дизайн, который работает💎

️ Привет!

Меня зовут Миша. Ценю каждого заказчика и его деньги, не безразличен к работе за которую взялся и всегда доведу проект до конца! Главное, это довольный клиент. Я сделаю все и даже больше!

✍️Работа со мной

☀ Я изучаю ваш бизнес как клиент.

☀ Смогу пояснить дизайнерское решения, подкрепленные фактами.

☀ Закрепляю ключевые договоренности с заказчиком до старта работ.

☀ Коммуникация и связь неотъемлемая часть моей работы.

☀ Передаю проект в установленные сроки.

⚡Условия сотрудничества

👉 Я изучаю ТЗ, вы заполняете бриф.

👉 Устанавливаем сроки и стоимость проекта.

👉 Предоплата 50% (безопасная сделка).

👉 Выполняю работу.

👉 Оплата оставшихся 50%.

👉 Передача макета.

👉 Обмен приятными отзывами.

️ Правки бесплатно!

Если в моей работе есть, то что нужно исправить, это не отнимет ваших денег.

﻿ Предоплата останется у вас!

Внесённые правки не исправили проект? Я верну предоплату.

Если ТЗ изменилось кардинально, после того, как я сделал дизайн главной страницы, к примеру, заказчик решил что будет не лендинг, а интернет-магазин и мне предстоит работа с нуля, в таком случае предоплата останется у меня.

Оплата

Вариант оплаты обговорим в личной переписке.

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