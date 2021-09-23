️ Привет!
Меня зовут Миша. Ценю каждого заказчика и его деньги, не безразличен к работе за которую взялся и всегда доведу проект до конца! Главное, это довольный клиент. Я сделаю все и даже больше!
✍️Работа со мной
☀ Я изучаю ваш бизнес как клиент.
☀ Смогу пояснить дизайнерское решения, подкрепленные фактами.
☀ Закрепляю ключевые договоренности с заказчиком до старта работ.
☀ Коммуникация и связь неотъемлемая часть моей работы.
☀ Передаю проект в установленные сроки.
⚡Условия сотрудничества
👉 Я изучаю ТЗ, вы заполняете бриф.
👉 Устанавливаем сроки и стоимость проекта.
👉 Предоплата 50% (безопасная сделка).
👉 Выполняю работу.
👉 Оплата оставшихся 50%.
👉 Передача макета.
👉 Обмен приятными отзывами.
️ Правки бесплатно!
Если в моей работе есть, то что нужно исправить, это не отнимет ваших денег.
Предоплата останется у вас!
Внесённые правки не исправили проект? Я верну предоплату.
Если ТЗ изменилось кардинально, после того, как я сделал дизайн главной страницы, к примеру, заказчик решил что будет не лендинг, а интернет-магазин и мне предстоит работа с нуля, в таком случае предоплата останется у меня.
Оплата
Вариант оплаты обговорим в личной переписке.
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