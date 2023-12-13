Необходимо добавить видео с рутуба на сайт, работающий на платформе Джумла. Ожидается качественная интеграция и корректное отображение видео на страницах сайта.
- Веб-программирование5 заявокОткрыт11 дней назад
Требуется разработка лаконичного дизайна сайта для продажи асфальтовой крошки. Основное внимание уделить простоте и удобству навигации, чтобы обеспечить хорошее восприятие информации.Открыт11 дней назад
Ищется специалист для написания текстов с помощью нейросети. Требуется также коррекция и доработка созданных материалов для наполнения сайтов. Обеспечьте высокое качество и соответствие тематике ресурсов.Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется специалист для наполнения около 250 сайтов текстами, созданными нейросетью, с последующей корректировкой и заполнением мета тегов. Необходимы ответственность, аккуратность и высокий уровень владения русским языком.Наполнение сайтов15 заявокЗакрыт4 месяца назад
Необходимо дополнить и улучшить существующий дизайн одностраничного сайта. Ожидается работа над эстетикой и функциональностью, чтобы повысить привлекательность для пользователей.Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт6 месяцев назад
Необходимо наполнить сайты, посвященные продаже щебня, уникальным текстовым контентом. Требуется разработка информативных и привлекательных материалов для повышения интереса клиентов и улучшения SEO-оптимизации.Наполнение сайтов8 заявокЗакрытгод назад
Необходимо разработать визуальный 3D-план дома и бани из бревна. Включает 2D-план помещений, расстановку мебели и 3D-внешний вид. Учитывайте детали и функциональность пространства.Архитектура зданий1 исполнительЗавершенгод назад
Требуется рерайтер/копирайтер для наполнения сайтов. Необходим качественный рерайт текста с использованием нейросети, доработка и загрузка контента на сайт. Объем работы большой.Наполнение сайтов10 заявокЗакрытгод назад
Требуется создать сайт на платформе WordPress, используя готовый дизайн. Необходимо скопировать существующий сайт, внести изменения и адаптировать его под CMS WordPress. Ожидается качественная реализация и соответствие требованиям оригинала.Управление проектами1 исполнительЗавершенгод назад
Требуется разработать дизайн сайта, посвященного аренде самосвалов. Необходимо создать уникальный и привлекательный интерфейс, который будет удобен для пользователей и отражать суть услуги. Ожидается креативный подход и внимание к деталям.Дизайн сайтов3 заявкиЗакрытгод назад
- $150
Создание дизайна сайта для компании, специализирующейся на строительстве фундаментов. Необходимо разработать привлекательный и функциональный интерфейс, который будет соответствовать тематике и целевой аудитории.Закрытгод назад
Ищется специалист для верстки сайта на системе управления содержимым Джумла. Необходима качественная HTML-верстка, соответствующая современным стандартам. Опыт работы с Джумла обязательный.HTML-верстка5 заявокЗакрытгод назад
Требуется разработать несколько вариантов дизайна сайтов, основываясь на уже готовом шаблоне. Необходимо учесть различные стилистические и функциональные аспекты для создания уникальных решений.Закрытгод назад
Требуется разработка сайта на платформе Вордпресс. Исходный материал для работы - картинка. Необходимо создать функциональный и привлекательный веб-ресурс с учетом всех требований.Системы управления (CMS)11 заявокЗакрытгод назад
Требуется доработка устаревшего дизайна сайта, чтобы улучшить его внешний вид и функциональность. Ожидается обновление элементов интерфейса и улучшение пользовательского опыта.Дизайн сайтов33 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется разработка дизайна сайта для компании, занимающейся доставкой сыпучих строительных материалов. Необходим уникальный и удобный интерфейс, который будет привлекать клиентов и упрощать процесс заказа. Ожидается проработка всех элементов дизайна и адаптивность для различных устройств.Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт2 года назад
Требуется дизайнер для разработки красивого сайта на платформе Тильда. Основное внимание уделяется визуальной привлекательности и удобству использования. Ожидается качественный и современный дизайн, соответствующий требованиям клиента.Дизайн сайтов30 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется разработать сайт на платформе Joomla. Необходимо скопировать существующий сайт, внести коррективы в дизайн и качественно сверстать его. Ожидаются профессиональные навыки в веб-разработке и опыт работы с Joomla.Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется качественный рерайт 10 текстов на тему продажи песка и щебня. Ожидается уникальность и грамотная подача информации о сыпучих строительных материалах.Рерайтинг96 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо выполнить 3D визуализацию и проект одноэтажного дома. Работы должны основываться на предоставленном наброске планировки и размерах. Ожидается качественная графика и детальная проработка всех элементов.3D-графика19 заявокЗакрыт2 года назад