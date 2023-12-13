vladik86

Владислав vladik86

 
39 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 дней назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$185
выплачено фрилансерам
13%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

denopt17
Денис 
40 лет
6 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$70
10 баллов
год назад
Сделать сайт на вордпресс с готовым дизайном
WordPressСоздание сайтов
Все отлично, рекомендую 100%
Все в порядке
Ответный отзыв
denniponiatov
Дэнни 
25 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
$60
10 баллов
3 года назад
Написание и рерайт текстов по сыпучим строительным материалам
Прекрасный заказчик! Поставил точную задачу и выдвинул адекватные критерии, быстро отвечал на все вопросы. Своевременно оплатил работу. Рекомендую к сотрудничеству! :)
Все в порядке
Ответный отзыв
srgv80
Сергей 
45 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
$36
10 баллов
3 года назад
Доработка сайта на джумле
Joomla
Все отлично. Адекватный и позитивный заказчик с мгновенной оплатой за принятую работу.
Рекомендую всем. Мастер джумлы, работа выполнена на отличном уровне
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MayG1i
40 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
4 года назад
Доработать модуль графически
Всё отлично! Прекрасный заказчик рекомендую к сотрудничеству.
все в порядке
Ответный отзыв
misha_panasiuk
Михаил 
21 год
5 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
7 отзывов
$25
10 баллов
4 года назад
Сделать простой дизайн сайта на основе макета
Очень приятный в общении заказчик. Можно работать!)
Все в порядке, очень хорошая коммуникация
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