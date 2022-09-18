Написание и рерайт текстов по сыпучим строительным материалам

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Завершен23 заявки957 просмотров

написание и рерайт текстов по сыпучим строительным материалам

3 года назад
vladik86
39 лет
10 лет в сервисе
Был
6 дней назад

Выбранный исполнитель

denniponiatov
Дэнни 
25 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$60
1 день
Все в порядке
Прекрасный заказчик! Поставил точную задачу и выдвинул адекватные критерии, быстро отвечал на все вопросы. Своевременно оплатил работу. Рекомендую к сотрудничеству! :)

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