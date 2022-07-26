Рерайт статьи для форума

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Завершен2 заявки245 просмотров

Здравствуйте. Нужно сделать рерайт статьи для форума, количество знаков до 2000, уникальность 100%, проверка на txt.ru

3 года назад
Falman
Роман 
30 лет
3 года в сервисе
Был
5 часов назад

Выбранный исполнитель

EfficientJudge
33 года
3 года в сервисе
Был
20 дней назад
3 года назад
$3
2 дня
Escrow
Качественно сделан рерайт, быстро и недорого. Рекомендую к сотрудничеству.
Роман, проявил себя ответственным, вежливым и заинтересованным в качественно выполненной работе. Подробно описал ход работы. Оплата своевременная без каких-либо изменений. Приятно было работать. Всем рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

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24 года
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