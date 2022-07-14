Требуется специалист для рерайта 292 статей о заболеваниях для сети клиник. Опыт в медицине обязателен. Необходимо наличие ИП, ООО или самозанятости для закрывающих документов. Желательно, чтобы кандидат находился в Москве или МО. Для начала работы нужно выполнить пробную статью и подписать договор.