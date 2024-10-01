Переводчик, рерайтер, копирайтер, автор рекламных текстовок и заголовков!

Привет!

Я – настоящий профессионал своего дела, потому что во всех моих проектах можно увидеть частичку моей души.

Я знаю, что время – деньги,поэтому ценю как ваш, так и свой основной ресурс.

Долой дилетантов, что пишут сделаю с буквой З или готовы работать за отзыв – пришло время мастеров слова!

ОФИЦИАЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ФИЗ.ЛИЦО-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ! (ФОП).

- переводчик;

- копирайтер;

- преподаватель;

- корректура и вычитка

текстов;

- написание слоганов,

текстовок;

- автор сценариев, рекламных текстов;

- разработчик презентаций и подобной документации для вашей фирмы/компании.

Сотрудничество со мной будет точно плодотворным!

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