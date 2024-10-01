Переводчик, рерайтер, копирайтер, автор рекламных текстовок и заголовков!
Привет!
Я – настоящий профессионал своего дела, потому что во всех моих проектах можно увидеть частичку моей души.
Я знаю, что время – деньги,поэтому ценю как ваш, так и свой основной ресурс.
Долой дилетантов, что пишут сделаю с буквой З или готовы работать за отзыв – пришло время мастеров слова!
ОФИЦИАЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ФИЗ.ЛИЦО-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ! (ФОП).
- переводчик;
- копирайтер;
- преподаватель;
- корректура и вычитка
текстов;
- написание слоганов,
текстовок;
- автор сценариев, рекламных текстов;
- разработчик презентаций и подобной документации для вашей фирмы/компании.
Сотрудничество со мной будет точно плодотворным!
телеграмм posya18
Портфолио
- Презентации на разную тематику20 просмотров
- Написание текстов для вашего сайта31 просмотр
- Статьи на разные тематики с СЕО-элементами24 просмотра
- Перевод документации46 просмотров