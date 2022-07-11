Спортивные новости

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Закрыт36 заявок1149 просмотров

Нужен человек, который периодически (2-4 раза в неделю, график плавающий) будет писать спортивные новости.

Уникальность от 70% по текст.ру

Объем новости - 800-1000 зсб, цена 75 рублей. Источник могу предоставлять, работать будем в паре.

Оплата ежедневно.

Подробности во вкладке обсуждение

Качественное ТЗ оплачу и будем сотрудничать далее

3 года назад
maximklimoff
40 лет
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Ария
 
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3 года назад
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10 месяцев назад
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Ольга
 
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Михаил
 
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Александр
 
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Олександр
 
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Вадим
 
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Андрей
 
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Дарья
 
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Шамиль
 
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Алена
 
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Євгеній
 
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Ганна
 
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Матвей
 
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Арслан
 
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3 года назад
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Артем
 
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Максим
 
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3 года назад
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3 часа назад
6 отзывов
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Володимир
 
25 лет
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3 года назад
3 года назад
Наталья
 
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Дарья
 
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Надежда
 
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Игорь
 
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