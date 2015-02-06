Профессиональный подход к работе. Ответственность, грамотность.
Знания:
- английский (разговорный - общая лексика)
- грамотная речь
- опыт написания статей в различные печатные издания
Образование - высшее (инженер на транспорте)
Доступ к интернет - свободный.
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
9 лет назад
Максим все сделал, как и требовалось. Навык рерайта очень высок. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, своевременная постановка задачи, приятен в общении, своевременная оплата. Рекомендую.
$30
10 баллов
9 лет назад
Хороший копирайтер, отлично знает свою работу. Делал на сайт новости о спорте, автомобилях, хай-тек - отлично справился с поставленной задачей. Сдает задания строго в сроки, пишет без ошибок и с хорошей уникальностью. Сотрудничать с Максимом было одно удовольствие!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, всегда на связи, оплата во время, чётко поставленные задачи - всё на высшем уровне, рекомендую.
$72
10 баллов
9 лет назад
Благодарю Максима за труд и доверия! прекрасно поработал месяца два на моем новостном портале, после я остановил проект. написал мне на сайт огромное количество новостей. Все всегда аккуратно, грамотно и согласно требованиям,По необходимости быстро корректировал все доработки и требования приятен в общении-приятно работать Остался доволен качеством исполнения работы. Рекомендую на длительное сотрудничество !
Ответный отзыв
Сотруднчество с Ахмедом оставило только положительные впечатления. Грамотная постановка задачи, человеческий подход и своевременная оплата - всё, что нужно фрилансеру :) Надеюсь, будут еще совместные проекты, над которыми поработаем вместе.
$20
10 баллов
9 лет назад
Отличная работа! Все сделано в срок, тексты очень грамотные, логически и грамматически. Полное понимание задач и точное выполнение. Супер!
Ответный отзыв
Юлия - отличный заказчик и просто хороший человек. Всем рекомендую сотрудничать!
$30
10 баллов
9 лет назад
Максим является ответственным и грамотным автором, обладает хорошим литературным слогом и умеет писать новости на самые разнообразные темы. Сотрудничеством осталась довольна!
Ответный отзыв
Остался доволен сотрудничеством. Цели поставлены четко, оплата - как часы, заказчик всегда на связи в оговоренное время. Надеюсь сотрудничать с Вами в будущем.
Копирайтинг
7 отзывов
от $1
от 1 дня
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