maximklimoff

Максим Климов maximklimoff

 
39 летАргентина/Буэнос-Айрес
15 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Профессиональный подход к работе. Ответственность, грамотность.

Знания:

- английский (разговорный - общая лексика)

- грамотная речь

- опыт написания статей в различные печатные издания

Образование - высшее (инженер на транспорте)

Доступ к интернет - свободный.

Написание статей
Отзывы заказчиков
maxxf
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Рерайт с/х новостей
Максим все сделал, как и требовалось. Навык рерайта очень высок. Рекомендую!
Отличный заказчик, своевременная постановка задачи, приятен в общении, своевременная оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
biged
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Рерайтер на новостной портал
Хороший копирайтер, отлично знает свою работу. Делал на сайт новости о спорте, автомобилях, хай-тек - отлично справился с поставленной задачей. Сдает задания строго в сроки, пишет без ошибок и с хорошей уникальностью. Сотрудничать с Максимом было одно удовольствие!
Отличный заказчик, всегда на связи, оплата во время, чётко поставленные задачи - всё на высшем уровне, рекомендую.
Ответный отзыв
polh289
34 годаБельгия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$72
10 баллов
9 лет назад
Рерайтер новостей-работа на постоянной основе
Благодарю Максима за труд и доверия! прекрасно поработал месяца два на моем новостном портале, после я остановил проект. написал мне на сайт огромное количество новостей. Все всегда аккуратно, грамотно и согласно требованиям,По необходимости быстро корректировал все доработки и требования приятен в общении-приятно работать Остался доволен качеством исполнения работы. Рекомендую на длительное сотрудничество !
Сотруднчество с Ахмедом оставило только положительные впечатления. Грамотная постановка задачи, человеческий подход и своевременная оплата - всё, что нужно фрилансеру :) Надеюсь, будут еще совместные проекты, над которыми поработаем вместе.
Ответный отзыв
yulyessa
47 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Нужен переводчик-копирайтер
Отличная работа! Все сделано в срок, тексты очень грамотные, логически и грамматически. Полное понимание задач и точное выполнение. Супер!
Юлия - отличный заказчик и просто хороший человек. Всем рекомендую сотрудничать!
Ответный отзыв
fishkina
Лика 
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Рерайтеры на постоянную работу
Максим является ответственным и грамотным автором, обладает хорошим литературным слогом и умеет писать новости на самые разнообразные темы. Сотрудничеством осталась довольна!
Остался доволен сотрудничеством. Цели поставлены четко, оплата - как часы, заказчик всегда на связи в оговоренное время. Надеюсь сотрудничать с Вами в будущем.
Ответный отзыв
Копирайтинг
7 отзывов
от $1
от 1 дня
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