Благодарю Максима за труд и доверия! прекрасно поработал месяца два на моем новостном портале, после я остановил проект. написал мне на сайт огромное количество новостей. Все всегда аккуратно, грамотно и согласно требованиям,По необходимости быстро корректировал все доработки и требования приятен в общении-приятно работать Остался доволен качеством исполнения работы. Рекомендую на длительное сотрудничество !